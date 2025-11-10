نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زيارة الشرع إلى واشنطن تُوصف بأنها تاريخية وتحمل ملفات أمنية واقتصادية حساسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنّ الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية توصف زيارة تاريخية بكل المقاييس، إذ تعد الأولى من نوعها منذ عقود، والأولى بعد رفع واشنطن اسم الرئيس الشرع من قائمة العقوبات.

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ويجتمع الرئيس السوري اليوم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء يحمل أجندة موسعة تتناول عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وتابع، أنّ المباحثات بين الرئيسين تتصدرها مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب، وهي خطوة تراها الولايات المتحدة ضرورية في هذه المرحلة، نظرًا للمخاوف المتزايدة من إعادة تنظيم صفوف داعش داخل سوريا خلال الفترة المقبلة. وتعتبر واشنطن أن مشاركة دمشق في هذه الجهود تمثل عاملًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة.

وذكر، أن من بين القضايا البارزة أيضًا في جدول المباحثات موضوع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث بدأت بالفعل مساعٍ لدمج النظام المالي السوري في النظام المالي العالمي وإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي.

وواصل: "غير أن العقبة الرئيسية تبقى في ما يعرف بـ "قانون قيصر"، إذ لا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية رفع العقوبات المفروضة بموجبه، كونها أقرت من قبل الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي يتطلب تصويتًا جديدًا داخل الكونغرس لإلغائها أو تعديلها".

