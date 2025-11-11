العالم اليوم - انتخابات العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات

انتم الان تتابعون خبر انتخابات العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، مساء الثلاثاء، بإغلاق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء العراق وبدء فرز الأصوات.

وذكر مراسلنا أن صناديق الاقتراع أغلقت على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، موضحا أن "الإقبال لم يكن مرتفعا في الفترة الصباحية.. لكن في الفترة المسائية كان الإقبال أكبر".

وقالت وكالة الأنباء العراقية: "الشروع بعملية العد والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع"، مضيفة "الآن المفوضية ترسل نتائج الانتخابات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني".

ونقلت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قولها إن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح".

هذا وستُعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية للتصويتين العام والخاص خلال 24 ساعة من إغلاق الصناديق.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع بالانتخابات التشريعية حتى منتصف النهار بلغت 23 في المئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصادر في مفوضية الانتخابات قولها إن نحو أربعة ملايين و800 ألف ناخب صوتوا بالانتخابات حتى الساعة 12 ظهرا.

وذكرت الحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجّه بتعطيل الدوام الرسمي الأربعاء في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء المكلفة بالواجبات المستمرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أوكلت إلى قيادتي طيران الجيش والقوة الجوية مهمة نقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة من المحافظات والمناطق البعيدة إلى مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحت إشراف قوات حماية خاصة بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات في المراكز الانتخابية.