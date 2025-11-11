الرياض - كتبت رنا صلاح - صوّت العراقيون الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، في انتخابات من شأنها أن ترسم مستقبل البلاد في خضم مرحلة إقليمية فاصلة.

العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا .. بنسبة تصويت بلغت 23.9%

وجرت الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق.

وأغلقت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء (15,00 ت غ)، بعدما فتحت على مدى 11 ساعة أمام ما يزيد عن 21,4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار مجلس النواب لولاية تمتدّ أربع سنوات.

وبلغت نسبة المشاركة حتى منتصف النهار 23,9%، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

وتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ شارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.