العالم اليوم - فيديو.. شرطية صينية تدهس الجمهور أثناء استعراض للدراجات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. شرطية صينية تدهس الجمهور أثناء استعراض للدراجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:20 مساءً - خلال فعالية يوم الشرطة المفتوح التي أُقيمت مؤخرا في مدينة سوتشو الصينية، فقدت شرطية مرور سيطرتها على دراجتها النارية أثناء حفل استعراضي واصطدمت بالجمهور، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بعد أن سقطوا على الأرض.

وبحسب تقرير صحيفة "ستار ديلي" في هونغ كونغ، وقع الحادث في 8 من هذا الشهر خلال النسخة الثامنة من يوم الشرطة المفتوح، والتي استضافها ميدان مركز سوتشو الثقافي والفني.

ووفقًا للفيديو المتداول، كان صفٌّ من رجال ونساء الشرطة يستعدّون لدخول ساحة العرض، متقدّمين ببطء خارج خط الأمن، بينما كان كثير من الأطفال يمدون أيديهم ليتفاعلوا مع السائقين.

لكن فجأة، ولأسباب غير واضحة، فقدت إحدى الشرطيات السيطرة على دراجتها واندفعت نحو الجهة اليسرى مصطدمةً بالجمهور، ما أدى إلى سقوط عدد من الأطفال وسط صرخات الفزع.

وذكرت التقارير أن طفلًا يرتدي قميصا أحمر سقط أرضا، فسارعت والدته لالتقاطه وفحص إصابته. كما هرع عدد من عناصر الشرطة الموجودين في الموقع لإعادة ضبط الوضع ومساعدة الجرحى.

بعد لحظات، قدّمت الشرطية تقريرا مختصرا لأحد الضباط الذين وصلوا، ثم سارت معه باتجاه موقع المصابين، لكنها لم تبادر إلى التعامل معهم مباشرة، وهو ما أثار موجة انتقادات تقول إنها قدّمت سلامة الدراجة وشرح الموقف على الاهتمام بالأطفال المصابين.

الفيديو انتشر على منصة "إكس" بشكل واسع، وحقّق أكثر من 1.9 مليون مشاهدة وأثار نقاشا واسعا.