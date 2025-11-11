الاحتلال يجدد اعتداءه على القنيطرة
جدد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءه على ريف القنيطرة للمرة الثانية خلال اليوم الثلاثاء، إذ توغل في قرية /المشيرفة/ بريف المحافظة جنوبي سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع سيارات عسكرية توغلت في القرية، دون ذكر مزيد من تفاصيل عن حادثة التوغل الجديدة.
وتصاعد اعتداء الاحتلال على الأراضي السورية، والجنوبية تحديدًا، إذ توغلت صباح اليوم قوة للاحتلال مكونة من ثلاث آليات في قرية الصمدانية الشرقية في محافظة القنيطرة.
ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
