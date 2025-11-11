توافد للناخبين على اللجنة الانتخابية لقرية بانوب ظهر الجمل وقرية المحمودية فى أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - قبل ساعتين من غلق لجان التصويت، فى انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت اللجنة الانتخابية لقرية بانوب ظهر الجمل وقرية المحمودية، التابعة لمدركز ديروط، بمحافظة أسيوط، أقبالاً من الناخبيين، للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وكان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا موزعين كالتالى:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا).

-الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا).

-الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا).

-بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا).

-المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا).

-أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا).

-سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا (3375700 ناخب).

-قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا).

-الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا).

-أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبين).

-البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا).

-الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا).

-البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا).

-مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543 ناخبا).