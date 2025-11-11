أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69182

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69182ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و182 شهيداً، و170 ألفاً و694 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، بأن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 3 شهداء ومصابا واحدا بنيران الاحتلال، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 245 شهيدا و623 مصابا، فيما جرى انتشال 529 جثمانا من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

يشار إلى أنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقاته بحق الفلسطينيين العزل، ويمعن في ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحقهم.