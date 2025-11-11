تباطؤ مبيعات السيارات في الصين

تباطؤ مبيعات السيارات في الصينأعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات سيارات الركاب في الصين تباطأت في أكتوبر الماضي، حتى بالنسبة لصانعي السيارات الكهربائية تسلا وبي واي دي، بينما خفضت شركات السيارات الأسعار للمنافسة في سوق مكتظ بشكل مفرط.

وقالت الجمعية، في بيان، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مسجلة تراجعًا عن الارتفاع الذي حققته في سبتمبر الماضي، والذي بلغت نسبته 11.2%، والقفزة التي حققتها في أغسطس الماضي والتي بلغت نسبتها 15.1%.

ولفتت إلى أن صادرات المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للتوصيل بالكهرباء تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 250 ألف وحدة، بينما وسعت شركات السيارات نطاقها بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.

وتلقت مبيعات المركبات في الصين، أكبر سوق للمبيعات في العالم، دفعة في العامين الماضيين من البرامج الحكومية لاستبدال السيارات، التي تهدف إلى تشجيع السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تخفض الصين الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية والهجينة إلى النصف بدءًا من العام المقبل.

وانخفضت مبيعات تسلا في الصين بنسبة تقارب 36% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 26,006 مركبات، وفقًا للجمعية الصينية، مقارنةً بـ71,525 وحدة تم بيعها في سبتمبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي أيضًا، تراجعت المبيعات الإجمالية لشركة بي واي دي بنسبة تقارب 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 441,706 وحدة، بينما قامت الشركة بتعزيز توسعها في الأسواق الخارجية، ومن بينها سوق المملكة المتحدة، لتعويض الطلب الضعيف في الصين في ظل ظروف المنافسة الشديدة مع الشركات المحلية الأخرى.