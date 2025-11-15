بيراميدز يكشف حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع وسام أبو علي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن اهتمام النادي بالتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق ولاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي.

وأكد المصدر أن بيراميدز لا يهتم بضم اللاعب، ولم يفتح أي خطوط تفاوض معه، مشددًا على أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة. وأوضح المصدر- خلال تصريحات صحفية- أن خطة التدعيمات الحالية تتركز على مراكز أخرى، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وليس من بينها المهاجم الفلسطيني في الوقت الراهن.



بيراميدز يرغب في تجديد عقد فيستون ماييلي



وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن المفاوضات مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بشأن تجديد تعاقده مع النادي وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين الطرفين حول أغلب بنود العقد الجديد، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز عقدت جلسات مكثفة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على معظم التفاصيل التعاقدية.

ويأتي قرار التجديد لماييلي في ظل القناعة الكبيرة داخل النادي بإمكاناته الفنية ودوره المؤثر في قيادة هجوم الفريق منذ انضمامه، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في البطولات المحلية والقارية. يُذكر أن عقد فيستون ماييلي الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن يتحرك بيراميدز مبكرًا لحسم الملف وضمان بقاء اللاعب ضمن صفوفه.