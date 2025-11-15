ضبط أنصار مرشح برلماني أطلقوا أعيرة نارية في قنا ابتهاجا بفوزه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوزه بعضوية مجلس النواب.



ضبط المتورطين والأسلحة المستخدمة



أكدت الوزارة أنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم ثلاثة أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو تشت. وعُثر بحوزتهم على الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، وهي ثلاثة بنادق آلية غير مرخصة.



اعتراف المتهمين والإجراءات القانونية



وواجهت الجهات الأمنية المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.