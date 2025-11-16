روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيراتتبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم، الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة، في وقت لا يزال فيه النزاع بين البلدين مستمرا منذ 24 فبراير 2022.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية التابعة لها 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية وحتى الصباح.

من جانبها، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو قامت بالتشويش على 139 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن أوكرانيا وروسيا تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.