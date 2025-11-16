أزدحام شديد بالندوة الحوارية للفنان خالد النبوي بمهرجان القاهره السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الندوة الحوارية للفنان خالد النبوي بمهرجان القاهرة السينمائي إقبالًا غير مسبوق، إذ امتلأ المسرح المكشوف عن آخره قبل بدء الندوة بوقت طويل، بعد نفاد التذاكر منذ أمس، ومع ذلك توافدت أعداد كبيرة من الجمهور اليوم حتى لم يجد الكثيرون مقاعد للجلوس، في مشهد لم يشهده المهرجان في أي ندوة منذ انطلاق دورته الحالية، وحضر الندوة عدد من أبرز صناع السينما والفنانين، بينهم المخرجة كاملة أبو ذكري، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامي محمود سعد، والفنان نور النبوي، والفنان حسين فهمي.

و في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).