دوللي شاهين تكسر حاجز مئة و18مليون مشاهدة بأغنية "ترند" على تيك توك

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح أغنية ”ترند“ تتصدر اغاني الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ترند تيك توك بتخطي أغانيها حاجز مئة ميلون مشاهدة علي التيك توك حيث وصلت حاليا إلى مئة و18مليون مشاهدة، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في هذا الأسبوع.

تصريحات دوللي شاهين

وأعربت المطربة اللبنانية دوللي شاهين عن سعادتها حيث شكرت كل متابعيها وجمهورها على موقع “إنستجرام” و"الفيس بوك" و"التيك توك" وكتبت: “شكرًا جمهوري الحبيب أنتم السبب والفضل في النجاح ده مئة و18مليون بوسة لكل واحد وواحدة فيكم”.

أغنية «ترند»



أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.