نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يزور طلاب أسوان ويقدم الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم في حادث طريق إسنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر المصري، أمس، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، وذلك أثناء عودة طلاب أسوان من فعاليات ثقافية بمحافظة الإسماعيلية.

وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الدعم النفسي التابعة للهلال الأحمر المصري إلى مستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا، حيث قامت بزيارة المصابين ومرافقيهم لتقديم خدمات الدعم النفسي، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية وكافة الاحتياجات الضرورية التي تتطلبها حالة المصابين وأسر الضحايا.

وأعرب الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين بالجمعية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



