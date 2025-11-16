نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروفيم: الحصر الوطني للحضانات خطوة تأسيسية لتطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الحصر الوطني للحضانات، أن الحصر يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن قطاع الطفولة المبكرة في مصر.



وقالت صاروفيم إن الحصر استهدف جميع الحضانات العاملة سواء مرخصة أو غير مرخصة، بهدف تحديد حجم القطاع الحقيقي واحتياجاته، ووضع أرضية علمية لتعزيز التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

وأضافت أن "كل رقم في هذا الحصر يعبر عن طفل يستحق بيئة آمنة وفرصة متكافئة"، مؤكدة أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع جميع الشركاء إعادة رسم خريطة تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

وفي ختام حديثها، شددت صاروفيم على أن نتائج الحصر هي بداية مرحلة جديدة من تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل حجر الأساس لبناء الإنسان المصري القادر على مواكبة المستقبل.

