ديربي الشباب.. الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية ويواصل الانفراد بالقمة

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وظهر لاعبو الأهلي بمستوى مميز طوال اللقاء، ونجحوا في فرض سيطرتهم الهجومية، حيث افتتح صامويل أوبونج التسجيل، قبل أن يضيف إبراهيما كاظم الهدفين الثاني والثالث، ليؤكد تفوق شباب القلعة الحمراء في الديربي.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح الأهلي دفعة قوية في مشوار البطولة، بينما يواصل الزمالك البحث عن نتائج أفضل بعد خسارة القمة.
 

أحمد ابراهيم

