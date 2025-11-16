نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

أهداف مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

افتتح التسجيل ريناتو فيجا لصالح المنتخب البرتغالي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ثم تعادل إدوارد سيبتسيان لاعب منتخب أرمينيا في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس منتخب البرتغال

وأحرز جونتشالو راموس نجم منتخب البرتغال، الهدف الثاني في مرمى أرمينيا عند الدقيقة 28.

وأضاف جواو نيفيس الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ثم سجل نقس اللاعب من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده، في الدقيقة 41 وسط غفلة من دفاع منتخب أرمينيا.

وأحرز برونو فيرنانديز لاعب خط وسط منتخب البرتغال، خامس الأهداف في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني له والسادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 51 بأسيست من راموس.

وتمكن فيرنانديز من تسجيل الهدف السابع للبرتغال، في الدقيقة 72 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء جديدة.

ونجح اللاعب جواو نيفيس نجم المنتخب البرتغالي، في تسجيل الهدف الثامن في الدقيقة 81

كما أحرز فرانسيسكو كانسيلو بتسجيل الهدف التاسع لصالح البرتغال في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع.

