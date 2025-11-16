نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرتغال تكتسح أرمينيا بتسعة أهداف وتتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، نظيره منتخب أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد، لتتأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت صافرة مباراة المنتخب البرتغالي مع نظيره الأرميني، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد أرمينيا

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، بفرض سيطرة واستحواذ كبير على الكرة من جانب لاعبي المنتخب البرتغالي، وأصبحت المباراة في اتجاه واحد فقط.

حيث نجح ريناتو فيجا في تسجيل الهدف الأول لصالح المنتخب البرتغالي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ثم أدرك إدوارد سيبتسيان لاعب منتخب أرمينيا هدف التعادل في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس منتخب البرتغال

وأضاف جونتشالو راموس نجم منتخب البرتغال، الهدف الثاني في مرمى أرمينيا عند الدقيقة 28.

وسجل جواو نيفيس الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وتمكن نقس اللاعب من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده، في الدقيقة 41 وسط غفلة من دفاع منتخب أرمينيا.

وفي الدقيقة 45 سدد جواو كانسيلو مهاجم منتخب البرتغال كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال، خامس الأهداف في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرمينيا ضد البرتغال بتقدم الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، ،زادت محاولات لاعبي المنتخب البرتغالي على مرمى أرمينيا، ليسجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني له والسادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 51 بأسيست من راموس.

وأحرز فيرنانديز الهدف السابع للبرتغال، في الدقيقة 72 من الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء جديدة.

وسجل، اللاعب جواو نيفيس نجم المنتخب البرتغالي، بتسجيل الهدف الثامن في الدقيقة 81

واختتم ماكينة الأهداف في شباك أرمينيا، اللاعب فرانسيسكو كانسيلو بتسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 90+2.

