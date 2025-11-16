نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المحطات البحرية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد حيث تضمن الاحتفال عرضًا موسعًا لإنجازات الدولة في تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية إلى جانب كلمات لعدد من كبار المسؤولين والشركاء الدوليين الذين أشادوا بدور مصر الريادي في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة

افتتاح المحطات البحرية وبرنامج الاحتفال

استهلت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان عشر سنوات من الإنجازات تبعته كلمة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك الذي أكد تقديره للدور المحوري للسيد الرئيس ولقيادة مصر في دعم الاستقرار الإقليمي كما أعلن اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة بفضل ما توفره الدولة من تسهيلات وتعاون مثمر مع هيئة قناة السويس

إشادات دولية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سكات عن تقديره للرؤية المصرية التي جعلت المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية لإفريقيا مشيرًا إلى أن مشروعات الشركة في مصر ستسهم في إنتاج السيارات وتصديرها للعالم كما أكد رئيس مجموعة سكاي بورتس أن المشروعات الجارية ستجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا وتم افتتاح محطة السيارات والمحطة متعددة الأغراض عبر الفيديو كونفرانس

عرض الفيلم التسجيلي وتقييم أداء المنطقة الاقتصادية

شهدت الفعالية عرض فيلم عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة أعقبه عرض من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي أكد أن العام الحالي يعد استثنائيا في مسيرة الهيئة موضحا أن ميناء شرق بورسعيد يحتل موقعا متقدما كأول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميا كما أشار إلى توفير أكثر من مئة وستة وثلاثين ألف فرصة عمل مباشرة منذ عام ألفين وستة عشر وحتى ألفين وخمسة وعشرين وجذب استثمارات تجاوزت احد عشر مليارا ونصف دولار مع التركيز على توطين الصناعة والهيدروجين الأخضر وقدم في ختام كلمته هدية تذكارية للرئيس عبارة عن مجسم سفينة فرعونية.

استراتيجية تطوير الموانئ

استعرض الفريق كامل الوزير استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ مؤكدا أن مصر أصبحت مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وأوضح أنه تم تطوير أربعة عشر ميناء وإنشاء خمسة موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف وضع مصر في مقدمة الدول عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

أكد الرئيس خلال مداخلته أن ما تحقق من تطوير هو ثمرة جهد مشترك بين مؤسسات الدولة وشركائها مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي ووجود قناة السويس يمثلان فرصا واعدة في مجال النقل واللوجستيات وأوضح سيادته أن الدولة واجهت تحديات كبيرة عام ألفين وخمسة عشر في بداية تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لكن الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة ودعا إلى مواصلة السعي لاستعادة المكانة الطبيعية لمصر عالميا في قطاع النقل البحري.

كما وجه الرئيس الشكر لشركة ميرسك على التزامها وتعاونها وأكد تطلع مصر لزيادة استثماراتها واستثمارات غيرها من الشركات العالمية وشدد على ضرورة التنفيذ السريع للمشروعات وتحقيق المزيد من الإنجازات مشيرا إلى أن مصر تشهد اليوم ثمار العمل في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة وثمن صمود الشعب المصري ودعمه في مواجهة التحديات ودعا إلى الاستمرار في البناء لصالح الأجيال القادمة.

الصورة الختامية

اختتمت الفعالية بالتقاط صورة تذكارية للرئيس مع الوزراء وقيادات شركة ميرسك العالمية في ختام يوم شهد عرضا متكاملا لرؤية الدولة المصرية في دفع قاطرة التنمية اللوجستية.