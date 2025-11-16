نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: مبادئ محكمة نورنبيرغ تواجه انتهاكات متكررة وتحديا جوهريا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن قرارات محكمة نورنبيرغ "تتعرض لاختبار جوهري وتُنتهك بشكل متكرر"، في تصريحات أدلى بها ضمن فيلم وثائقي بعنوان "نورنبيرغ".

وأكد لافروف أن "الأهمية الخاصة لحكم نورنبيرغ تكمن في أنه حدد عدم سقوط الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والجرائم الحربية بالتقادم"، مشيرا إلى أن "الأيديولوجية النازية، والحزب النازي، وهياكل مثل الإس إس وإس دي وغيرها تم حظرها إلى الأبد".

وأشار الوزير الروسي إلى أن مبادئ قرار محكمة نورنبيرغ شكلت أساس القانون الدولي الحديث، موضحا أنها "ألغت حق 'الجبروت'، وأكدت عدم قبول الأساليب القسرية وانتهاك المبادئ الإنسانية في أي نزاع".

ولفت لافروف إلى أن "مبدأ عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الحربية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية تمت صياغته على نطاق دولي شامل خلال محاكمة نورنبيرغ"، مؤكدا أن ذلك "انعكس لاحقا بشكل طبيعي في مضمون العديد من الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "الاتحاد السوفيتي كان القوة الدافعة الرئيسية في بدء المناقشات ومن ثم إنشاء المحكمة"، معتبرا أن مبادئ نورنبيرغ "شكلت أساس أنشطة لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة"، وأن "محكمة العدل الدولية تأخذ في اعتبارها إلى حد كبير ما تم في نورنبيرغ في عملها".

يذكر أن محكمة نورنبيرغ كانت قد اعترفت بأن قوات "إس إس" و"إس دي" منظمة إجرامية، في قرار تاريخي ما زال يمثل مرجعا أساسيا في القانون الدولي الإنساني.

