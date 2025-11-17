عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد.
ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية التي ينفذها المستعمرون، كما تستمر أعمال الحفر أسفل المسجد في محاولة لتغيير الوضع القائم وفرض السيطرة عليه.
وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد كشفت، في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، خلال الأشهر الماضية.
