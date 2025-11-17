أخبار مصرية

ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام ثلاثة طلاب بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال خروجه من إحدى المدارس بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول (طالب) ، طرف ثانى (3 طلاب "الظاهرين بمقطع الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط لإصطدام الأول بأحد طلاب الطرف الثانى حال سيرهم بدائرة المركز ، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثين إصابته.

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا