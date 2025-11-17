ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام ثلاثة طلاب بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال خروجه من إحدى المدارس بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول (طالب) ، طرف ثانى (3 طلاب "الظاهرين بمقطع الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط لإصطدام الأول بأحد طلاب الطرف الثانى حال سيرهم بدائرة المركز ، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثين إصابته.

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.