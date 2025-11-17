اليوم.. انطلاق منافسات الدور التمهيدي لبطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

تنطلق صباح اليوم الاثنين منافسات الدور التمهيدي لبطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة لعام 2025 (ستار كونتدر) وذلك بالصالتين الرئيسية والفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث ستدشن مواجهات الفترة الأولى خلال الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر لعدة ساعات، على أن تنطلق منافسات الفترة المسائية في تمام الخامسة مساءً، وسيتم اقامة منافسات الدور التمهيدي على مدى يومي الاثنين والثلاثاء على أن تنطلق منافسات الدور الرئيسي اعتباراً من صباح بعد غدٍ الأربعاء، وتشهد البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة و بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية مشاركة قرابة 300 مشارك يمثلون 32 دولة وهي: الصين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل والصين تايبيه وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا وويلز واليمن، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة سلطنة عمان.

وقد أكمل لاعبو المنتخب الوطني المشاركون في البطولة تحضيراتهم لخوض منافسات البطولة، حيث سيشارك المنتخب بعدد أربعة لاعبين هم: مهند البلوشي وأحمد الريامي وبلال الراشدي ولقمان الفارسي، وباشراف فني من قبل المدرب أوميد شمس شهربابكي ومساعده عدنان فواخرجي، وسيتواجد اللاعب أحمد الريامي في منافسات الدور الرئيسي في فردي الرجال بعد حصوله على البطاقة المؤهلة من مؤسسة كرة الطاولة العالمية نظير مستوياته الفنية المرتفعة، بينما يخوض اللاعب مهند البلوشي المراحل التمهيدية في فردي الرجال، في حين سيكون البلوشي والريامي هما ممثلا المنتخب في زوجي الرجال الى جانب الثنائي لقمان الفارسي وبلال الراشدي.

اكتمال الجاهزية

وأوضح المدرب الايراني أوميد شمس شهربابكي بأن لاعبي المنتخب الوطني قد أكملوا جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة من خلال معسكرين تدريبين ماضيين استمرا لعدة أيام، حيث أشار المدرب بأن اللاعبين قد خاضوا سلسلة من التدريبات الصباحية والمسائية والتي تنوعت ما بين التدريبات الفنية وتنفيذ تمارين خاصة بالارسال وتنويع الضربات القصيرة والطويلة، والسريعة/‏البطيئة، الدوران، وتطوير الدقة أثناء الارسال، كما أوضح المدرب بأن اللاعبين نفذوا العديد من الخطط ومنها آلية تحديد نقاط ضعف الخصم من خلال ملاحظة كيفية تعامله مع أنواع مختلفة من الإرسالات أو السرعات والاتجاهات، ومباغتته بتغيير الاستراتيجية بشكل مفاجئ لاستغلال نقاط ضعفه بالضربات القوية أو المتقنة.

وأكد شهربابكي بأن العديد من اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة قد سبق وأن خاضوا مثل هذه البطولات الدولية، لافتا الى أن المشاركة في مثل هذه التجارب الدولية وخصوصا على مستوى ستار كونتدر يمثل فرصة مثالية للاعبي المنتخب الوطني في تطوير مهاراتهم وامكانياتهم الفنية من أجل الاحتكاك المباشر مع اللاعبين ذوي التصنيف المتقدم، وأشار المدرب الى أن الفرصة ستكون جديدة نوعا ما على اللاعب بلال الراشدي والذي يشارك في أولى البطولات الدولية وهذا سيضيف كثيرا لمستوى اللاعب خصوصا أنه في مرحلة تقدم مستمر.

حلقة عمل للحكام

أقيمت مساء أمس حلقة العمل الخاصة بحكام وحكمات البطولة والتي تسبق انطلاق منافسات البطولة بحضور محمد بن حميد الجساسي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة ورئيس لجنة الحكام، وبتواجد 12 حكما دوليا من سلطنة عمان وستة حكام دوليين أجانب هم: الحكم الدولي ابراهيم البواليز (الأردن)، والحكم الدولي عزام ابراهيم (المالديف)، والحكم الدولي رومان (التشيك)، والحكم الدولي فرناندو (اسبانيا). وتناولت حلقة العمل مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة من ضمنها المرور بقانون كرة الطاولة المعتمد من الاتحاد الدولي، وتقديم شرح مفصل لأبرز المستجدات والتحديثات بالقانون الدولي، الى جانب التطرق إلى أدوار الحكم في البطولة وآلية التصرف في بعض السيناريوهات المعقدة وحدوث بعض التصرفات غير المقبولة لدى اللاعبين واعتراضهم على بعض الكرات، كما تم تنفيذ بعض التطبيقات العملية لتعزيز الخبرة التحكيمية واكتساب الفائدة الفنية المرجوة من هذه الحلقة.

مشاركة مهمة للحكام

أشار محمد الجساسي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحكام على أهمية دخول الحكام الدوليين لسلطنة عمان في ادارة وتحكيم هذه البطولة من فئة ستار كونتدر، مضيفا بأن حكام سلطنة عمان الدوليين قد أشرفوا على العديد من البطولات الدولية السابقة، ولكن هذه البطولة تختلف من حيث تواجد عدد كبير ومضاعف من اللاعبين المصنفين، وبالتالي شدة الاثارة والتنافس القوي في المنافسات، مما يتطلب حضوراً ذهنياً عالياَ من الحكام. وأضاف الجساسي:«نحن على ثقة كبيرة من كافة الحكام لادارة وتحكيم المنافسات بلا أخطاء -باذن الله-، ونأمل من كافة الحكام الاستفادة من هذه البطولة والاحتكاك مع الحكام الدوليين الأجانب، الى جانب اننا فتحنا المجال لبعض الحكام الدوليين الجدد بالتواجد من أجل الاستفادة والحصول على الخبرات التحكيمية اللازمة ورفع مهاراتهم بقوانين اللعبة وضمان وجود كفاءات تحكيمية محلية تدير البطولات بمهنية عالية في المستقبل القريب».