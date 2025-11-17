رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.

وكان قد استعرض رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع اللجنة الأخير، تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وموقف الدولة المصرية حيالها، كما قدم نبذة حول أبعاد الموقف الداخلي، ولا سيما ما يتعلق بعدد من المؤشرات المختلفة التي توضح حالة الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وما تعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا الشأن.