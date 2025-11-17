مستقبل وطن يٌشيد بحرص الرئيس السيسى على نزاهة انتخابات مجلس النواب بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - ثمن حزب مستقبل وطن حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كافة مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه لإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات التدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الحزب فى بيان رسمى له:" وإذ يؤمن حزب مستقبل وطن بأن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قوي متنوع تمثل فيه كافة الأصوات، وتحضّر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يُثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وآمالهم وطموحاتهم، فإن الحزب أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في كافة المحافظات، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتــ خابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية".

وأكد الحزب فى بيانه، أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.