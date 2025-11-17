نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس ترفض الاستسلام وتطالب بممر آمن من أنفاق رفح وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت عناصر حركة حماس المحاصرة داخل أنفاق منطقة الجنينة شرقي رفح جنوب قطاع غزة الاستسلام، مشترطة مغادرة الأنفاق بـ "طريقة لائقة"، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين.

وكشفت الهيئة أن الإدارة الأمريكية تربط حل أزمة 200 من عناصر حماس العالقين في أنفاق رفح بالتفاهمات الجارية بشأن إبعاد بعض قادة الحركة خارج القطاع، ضمن الخطة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ضغط أمريكي ومقترحات بمنح مقاتلي حماس “ممرًا آمنًا”

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الهيئة، تمارس واشنطن ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على مقترح تقدّم به وسطاء، يقضي بمنح مقاتلي حماس المحاصرين ممرًا آمنًا للخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، رغم الاعتراض الإسرائيلي الرسمي.

ووفقًا لموقع "كان" التابع لهيئة البث، يقترح الوسطاء السماح للمقاتلين بالانتقال إلى مناطق داخل قطاع غزة لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، على أن يشكل هذا السيناريو نموذجًا لاحقًا لخروج قيادات من الحركة ضمن اتفاق سياسي أوسع.

وأضافت المصادر أنه لا تقدم يُذكر حتى الآن في هذا الملف، مشيرة إلى بقاء ثلاثة جيوب مسلحة تابعة لحماس داخل مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في رفح وخان يونس وبيت حانون، دون معلومات دقيقة حول أعداد المقاتلين المتحصنين داخلها.

حماس تنتقد المقترح الأمريكي: “محاولة لإخضاع غزة لسلطة دولية”

من جانب آخر، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن حركة حماس – نيابة عن الفصائل الفلسطينية – انتقدت المقترح الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن، واصفة إياه في بيان رسمي بأنه "خطير" ويمثل "محاولة لإخضاع قطاع غزة لسلطة دولية".

وأكدت الفصائل في البيان رفضها أي بند يشير إلى نزع سلاح القطاع أو يمس ما تصفه بـ "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، كما جددت رفضها لأي وجود عسكري أجنبي داخل غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف البيان: "يجب أن تكون أي قوة دولية تابعة للأمم المتحدة مباشرة، وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية دون مشاركة الاحتلال".