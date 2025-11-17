العالم اليوم - محمد بن سلمان يتوجه إلى أميركا استجابة لدعوة من ترامب

انتم الان تتابعون خبر محمد بن سلمان يتوجه إلى أميركا استجابة لدعوة من ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 06:24 مساءً - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة استجابة لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن الديوان الملكي أنه "بناء على توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد من الرئيس الأميركي، فقد غادر سموه ـ بحفظ الله ورعايته ـ اليوم الاثنين متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية".

وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.