البيان الكامل للوطنية للانتخابات حول الإجراءات المتخذة بشأن طلب الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - عقد القاضى حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرا صحفيا لتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الهيئة بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدقيق فى نتائج الانتخابات التى أجريت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتنشر صوت الأمة، نص كلمة القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى المؤتمر كاملة.

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم

فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيداً على حق الناخب اختيار من يمثلهم بحرية ونزاهة، وإيمانا بمبدأ الشفافية والنزاهة وتوافقاً مع ما جاء بالصفحة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية ، ومن منطلق أنه ليس للهيئة ما تخفيه أو تخشى من إعلانه وأنها لا تتستر على مخالفة أو مخالف، فإن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم "قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب"، يفحصون وما زالوا يحققون فى الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين وسيتم اتخاذ القرار الصحيح فى إطار القانون حتى ولو أدى إلى إلغاء العملية الانتخابات بأكملها أو فى بعض الدوائر.. فليطمئن الجميع لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان الا بارادة الناخبين.. عاشت مصر وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء.