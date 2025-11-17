صنعاء تعاقب 35 ضابطاً وفرداً
أصدر المجلس التأديبي للشرطة في اجتماعه الدوري بالعاصمة صنعاء، عدداً من القرارات العقابية بحق 35 ضابطاً وفرداً ثبت ارتكابهم مخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين.
وأقر الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، رئيس المجلس، الاستغناء عن 25 فرداً من الضبط المروري، وتوجيه إنذارات لـ5 آخرين، وإحالة ملفات ضابط و2 أفراد إلى الأمن الوقائي.
كما قرر المجلس تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية بحق كل متهم وفقاً للمخالفات التي ارتكبها كل فرد.
وفي الاجتماع، أكد العميد المسيبي أن شرطة المرور لن تتهاون مع أي أحد من منتسبيها يثبت عليه ارتكاب المخالفات والتجاوزات مهما كانت صفته ومنصبه.
وأشار إلى أن الشرطة وجدت لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تعاقب 35 ضابطاً وفرداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.