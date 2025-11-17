نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد توم إرديمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني بتشاد؛ لبحث سُبُل تعزيز العلاقات العلميَّة والدعويَّة المشتركة.

وقال الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية المتينة مع تشاد، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يدرس به ٥٠٠ طالب تشادي في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، وفي مختلف التخصُّصات من العلوم الإسلاميَّة والعربيَّة، بجانب الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة، ويقدِّم الأزهر ٥٠ منحة دراسية شاملة لأبناء تشاد للدراسة في الأزهر، ولدينا ثلاثة معاهد تخضع لإشراف الأزهر يُدرس فيها ٥٧ مبعوثًا ومعلمًا أزهريًّا، بالإضافة إلى مركزين لتعليم اللغة العربية أنشأهم الأزهر حديثًا؛ خدمة لأبناء تشاد في تعلم لغة القرآن الكريم.



وأكَّد استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسيَّة المخصصة لأبناء تشاد للدراسة فيه، واستضافة وفود جديدة من الأئمَّة للتَّدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، وصقل مهاراتهم الدعوية في تفنيد حجج الجماعات المتطرفة، التي تحاول تشويه صورة الإسلام، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعايش وحقوق المرأة في الإسلام وغيرها من القضايا المعاصرة.

من جهته، أعرب وزير التعليم العالي التشادي عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، واعتزاز الشعب التشادي بالأزهر الشريف باعتباره مرجعيَّة دينيَّة ومنارة علمية شامخة، وتقدير بلاده لما يقدِّمه الأزهر من دعمٍ كبيرٍ لأبناء القارة الإفريقيَّة وخاصَّة تشاد، ممثل في المنح الدراسية الشاملة للمبعوثين الأزهريين الموجودين في بلادنا لنشر العلم والمنهج الأزهري الوسطي، وتدريب الأئمَّة والوعَّاظ التشاديين، والقوافل الطِّبيَّة والدعوية التي يرسلها الأزهر دعمًا لأبناء تشاد.