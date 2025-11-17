رئيس الهيئة الوطنية: أي تجاوز فى لجنة فرعية يبطل نتيجة الدائرة بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - أكد القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة في حالة انعقاد دائم لبحث كافة الأحداث المتعلقة بالانتخابات، وأن الإخلال بأى من الضوابط حتى لو في لجنة فرعية يبطل نتيجة الدائرة بالكامل.

واضاف القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، أنه لن يكون هناك نائبا فى مجلس النواب جاء بغير إرادة الناخبين، وإن اقتضى الأمر إلغاء نتيجة الانتخابات برمتها، موضحا أن أي تجاوز حصل حتى لو فى لجنة فرعية واحدة ستلغى الدائرة بالكامل.

وأضاف أن التظلمات قدمت لرئيس اللجنة العامة وليس اللجنة الفرعية، وأن الهيئة حريصة على إحقاق الحق، ولا نقبل بظلم أي مواطن ولا يوجد تأخير في اتخاذ أي قرار أو إجراء، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة منعقد وفي انعقاد دائم حتى الإعلان عن النتيجة غدًا والإجراءات التي تم اتخاذها في الطعون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال غير صفحته الرسمية إنه، "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.