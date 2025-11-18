نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث باسم "حماس": قرار مجلس الأمن قفز على الحقوق الفلسطينية ونرفضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي، معتبرًا أن قراراته "أغفلت انتهاكات الاحتلال في غزة وتبنت وجهة النظر الإسرائيلية".

وأكد قاسم في تصريحاته أن "قرار مجلس الأمن قفز على المواقف الفلسطينية وهو ما نرفضه"، داعيا المجلس إلى “إصدار قرارات تنهي الاحتلال وتعزز إقامة دولة فلسطينية”.

كما وصف أداء مجلس الأمن بأنه "كان عاجزا أمام الحروب التي شنها الاحتلال وقراره يكمل هذا العجز".

وتطرق المتحدث باسم "حماس" إلى الخطة الأمريكية، قائلا إن "الخطة التي وضعها ترامب تحتاج إلى نقاش وتوضيح لأنها تتعلق بقضايا هامة وشائكة".

وأبدى انفتاحا محدودا بشأن ملف رفح، مشيرا إلى أنهم في الحركة "منفتحون على صيغة معقولة تضمن إنهاء ملف المقاتلين في مدينة رفح"، في إشارة إلى استعداد الحركة للتفاوض حول ترتيبات أمنية في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة.

هذا وأقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار الذي يحمل "رقم 2803" بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر 2025.

وعلقت حركة "حماس" على اعتماد مشروع القرار الأمريكي، معربة عن رفضها للقرار واعتبرت أنه "يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني".

وحذرت "حماس" من أن "تكليف قوات دولية بمهام نزع سلاح المقاومة يحولها إلى طرف في الصراع"، مشترطة أن أي قوة دولية يجب أن "تقتصر مهامها على الحدود ومراقبة وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة حصريا".

وطلبت الحركة "الإسراع بفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".