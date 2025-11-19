نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: لن نقبل "صفر تخصيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرفض القاطع لأي اتفاق يقضي بتخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر، في وقت تستمر فيه المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في تصريحات لموقع "خبر أونلاين": "نحن لا نقبل أبدا بتخصيب صفري لأن هذا أصبح مسألة فخر وطني وكرامة وطنية، وقد دفعنا تكاليف مادية ومعنوية كبيرة من أجلها، وقدمنا العديد من الشهداء النوويين للحفاظ عليها".

وأضاف عراقجي: "نعتبر أي اتفاق لتخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر خيانة ولن نقبله"، مشددا على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر على "المنشآت التي لم يتم قصفها" وفقا للوائح الوكالة.

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحفي بفيينا ردا على أسئلة حول مشروع القرار الأوروبي الخاص بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية: "يجب أن نرى ما الذي سيتم تأكيده في النهاية. يحتوي هذا النص (اتفاق إيران والوكالة في القاهرة) على العديد من الإشارات إلى القرارات المختلفة. سنقوم بدراسة هذا الأمر".

وأضاف غروسي: "في الأساس، يجب على إيران الإعلان عن منشآتها. نحن نعرف ما حدث للمنشآت المستهدفة. لذلك، نحن نعلم ما تم الإعلان عنه، ومن المفترض أن نقدم تقريرًا حوله. ثم سنرى ما سيحدث".

وردًا على سؤال حول قدرة الوكالة على تنفيذ مهام الرقابة دون التأثير على العلاقات مع إيران، أوضح غروسي: "أعتقد أن هذا لا يتضمن بالضرورة إحداثيات جغرافية أو أشياء من هذا القبيل. هذا أمر يجب علينا تحليله ودراسته".

وشدد المدير العام على أن "البعض في إيران قال إننا نقدم معلومات (عن البرنامج النووي الإيراني) إلى (أطراف ثالثة)، وهذا غير صحيح على الإطلاق"، مؤكدا أن الوكالة "على يقين إلى حد كبير من أننا سنكون قادرين على تقديم تقرير جيد في هذا الصدد".