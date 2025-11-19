نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يكشف تفاصيل خاصة لشخصية تومان باي في "ممالك النار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد برنامج تكريم النجم خالد النبوي في الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأحد 16 نوفمبر، جلسة حوارية شارك فيها عدد كبير من النجوم والفنانين، حيث تحدث خالد النبوي خلالها عن تفاصيل شخصية تومان باي في ممالك النار.

وتحدث “النبوي” قائلًا: "أمانة الحفاظ على الهوية في التعامل مع الصناع العالميين، فهم قد لا يدركون بعض التفاصيل المترسخة في هويتنا وديننا".

وروى خالد النبوي تفاصيل بأحد مشاهد "ممالك النار"، قائلًا: "أثناء مشهد سجن تومان باي، أخبرت المخرج أنه من الضروري أن يصلي تومان باي في هذا الموقف ويتحدث مع الله ويطلب العون، فأجابه إن الزنزانة ليس بها مصدر للمياه، فأخبرته إن في ديننا يمكننا التيمم، وهو الأمر الذي انبهر به".

مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).