خالد النبوي: قصتي مع الهجرة في "المواطن" جعلتني أقدّر قيمة بلادنا العربية

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، وتحدث فيها خالد النبوي عن حزنه على من يهاجر خارج البلاد لإيجاد فرص ولم يدرك قيمة بلده.

عبر خالد النبوي عن حزنه على من يهاجرون إلى الدول الأجنبية ساعين وراء أحلامهم، ودائمًا يشعرون بالفرض هناك ويعانون وهم في الخارج، قائلًا: "في فيلم المواطن الذي يتحدث عن المهاجر العربي ومعاناته وأحلامه هناك، أصبح حلمي أننا نحلم في بلادنا العربية وننهض بها، فأنت تسافر إلى الخارج يطلبون منك الرحيل، فنحن بلادنا جنة لا نشعر بها ولا ندرك قيمتها".

مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).