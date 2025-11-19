نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي يرفض ارتداء هذه الملابس حفاظا على صورة العرب في الخارج.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، وتحدث فيها خالد النبوي عن سبب رفضه لملابس كانت تظهر صورة مسيئة للعرب.

وكشف خالد النبوي عن قصته مع الملابس في عملي "مملكة الجنة" و"المواطن"، قائلًا: "حرصت أن يكون مظهري أنيقًا، ففي فيلم المواطن كانت منسقة الملابس تريدني أن أظهر بملابس رديئة ومتهالكة، فكيف أوافق على ذلك وأنا أجسد شخصية لبناني، واللبناني معروف أنه حتى إذا لم يملك مالًا في جيبه، يهتم بأرخص وأقل الملابس بمظهره وأناقته".

وتابع: "كما حدث أيضًا في فيلم مملكة الجنة، كانت تصر منسقة الملابس على أن تكون ملابس شخصيتي متسخة، ورفضت ذلك بشدة، لأنها شخصية طبيب عراقي، والطبيب شخص نظيف جدًا ويهتم بنظافته حتى لو كان يمتلك قميصًا واحدًا".

مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).