نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعلن مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن تاجر مخدرات كندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الأمريكية عن زيادة المكافأة المعروضة مقابل المعلومات التي ستساعد في اعتقال تاجر المخدرات الكندي رايان جيمس ويدينغ، إلى 15 مليون دولار.

وأشير في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، إلى أنه تمت زيادة المكافأة عن الـ 10 ملايين المحددة سابقا في إطار البرنامج لمحاربة المخدرات، الذي يتم تنسيقه مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي وسلطات كندا والمكسيك.

وقالت الخارجية الأمريكية إن ويدينغ وأعوانه نظموا تهريب شحنات الكوكايين بوزن مئات الكيلوغرامات من كاليفورنيا الجنوبية إلى كندا خلال الفترة بين يناير وأغسطس عام 2024.

وتتهم الجماعة أيضا بأعمال عنف وجرائم قتل، بما في ذلك قتل شخصين من عائلة واحدة في محافظة أونتاريو الكندية في نوفمبر 2023 وقتل شخص آخر في مدينة نياغارا فولز بولاية نيويورك الأمريكية في مايو 2024.

يذكر أن رايان ويدينغ رياضي كندي سابق كان يمثل منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2002 في مسابقات التزلج بلوح الثلج. وبعد عدة سنوات من اعتزاله الرياضة انخرط ويدينغ في تجارة المخدرات ويقيم في المكسيك حاليًا.

وأدرج اسمه على قائمة الأشخاص العشرة الأكثر طلبا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في مارس 2025.