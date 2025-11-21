نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس نقابة المهن التمثيلية يفاجئ الدكتور أشرف زكي في منزله دعمًا لعدوله عن الاستقالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد مؤثر يجسّد روح التضامن والتقدير داخل الوسط الفني، فاجأ مجلس نقابة المهن التمثيلية عصر اليوم الجمعة الفنان الدكتور أشرف زكي بالحضور إلى منزله، في زيارة استثنائية هدفت إلى دعمه والوقوف إلى جانبه من أجل الرجوع عن استقالته التي أعلنها قبل أسابيع قليلة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء المجلس عن تمسكهم الكامل بالدكتور أشرف زكي، مؤكدين أن وجوده على رأس النقابة يُمثل ضرورة مهنية ووطنية للحفاظ على استقرار العمل النقابي، واستمرار الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، كما شددوا على أن استقالته لا تخص شخصه فحسب، بل تمس كيان النقابة بأكمله والجمعية العمومية التي منحته ثقتها ودعمها.

وطالب المجلس بضرورة عدوله عن الاستقالة، لما يمثله من قيمة نقابية وفنية، باعتباره القادر على قيادة النقابة في المرحلة الراهنة، وتوحيد الصفوف، وصون حقوق الفنانين، وتعزيز دور النقابة كمظلة شرعية تحمي أبناءها.

وبعد مناقشات ودعوات محبة وتقدير، لبّى الفنان الدكتور أشرف زكي طلب المجلس معلنًا رسميًا تراجعه عن الاستقالة، واستمرار تحمله لمسؤولياته كنقيب للمهن التمثيلية، تقديرًا لحجم الثقة والدعم الذي وجده من زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

أبرز الحضور

وقد ضم الحضور عددًا من أعضاء المجلس في مقدمتهم: الفنان الكبير أحمد بدير، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أيمن عزب، الفنان أحمد سلامة، الفنانة نهال عنبر، الفنانة عفاف رشاد، الفنان منير مكرم، الفنان عزوز عادل، والفنان علي كمالو.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس وحدة الصف داخل النقابة، واستمرار مسيرة العمل النقابي تحت قيادة الدكتور أشرف زكي بروح المسؤولية والتجرد والعطاء.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفعيل عدد من المبادرات النقابية والفنية التي كان يجري الإعداد لها، تأكيدًا على استمرار مسيرة التطوير تحت رئاسته.