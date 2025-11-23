نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض صافى ثروة دونالد ترامب مليار دولار خلال شهرين.. أسباب الهبوط المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مجلة فوربس الأمريكية أن صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تراجع بنحو 1.1 مليار دولار خلال شهرين فقط، ليصل إلى 6.2 مليار دولار أمريكي بعد أن سجل رقمًا قياسيًا بلغ 7.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض المفاجئ جاء في أعقاب تقلبات حادة في سوق الأسهم والعملات المشفرة، مما أثر بشكل مباشر على الأصول الاستثمارية التي يمتلكها ترامب وعائلته.

أسباب تراجع ثروة ترامب

تزامن انخفاض صافي الثروة مع هبوط سهم شركة ترامب التكنولوجية TMTG، والمتداول تحت رمز DJT، ليصل إلى 10.18 دولار أمريكي يوم الجمعة، مقتربًا من أدنى مستوى له على الإطلاق.

وأوضحت فوربس أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض حاد في قيمة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، التي شكلت جزءًا كبيرًا من استثمارات ترامب في الفترة الأخيرة.

ارتفاعات سابقة في ثروة ترامب

يُذكر أن ثروة ترامب الصافية قد شهدت زيادة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العام الماضي اعتبارًا من سبتمبر 2024، ما وضعه في المرتبة 201 على قائمة فوربس 400 لأغنى أغنياء أمريكا، متقدمًا 118 مركزًا عن ترتيب العام السابق.

وقد كانت هذه المكاسب مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات الكبيرة في العملات المشفرة، بما في ذلك مشروع World Liberty Financial، الذي حصل على استثمار بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من رائد العملات المشفرة جاستن صن.

شركة ترامب للإعلام: النصيب الأكبر من الثروة

تشير البيانات إلى أن شركة ترامب للإعلام تشكل 4.6 مليار دولار من صافي ثروة ترامب البالغة 6.6 مليار دولار، مما يجعلها المصدر الرئيسي لثروته.

ويمتلك ترامب 57.3% من أسهم الشركة، التي تعتبر من أسهم "ميمي"، أي أنها تتقلب بشكل كبير بناءً على الإشارات والتقارير الإعلامية، وليس على أساس الأداء المالي التقليدي للشركة.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 120% خلال الشهر الماضي، إلا أن تذبذب قيمتها في الأيام الأخيرة أثر سلبًا على إجمالي صافي الثروة.

تأثير العملات الرقمية على ثروة الرئيس الأمريكي

توضح فوربس أن استثمارات ترامب وعائلته في العملات المشفرة كانت السبب الرئيسي وراء تقلبات ثروته خلال الأشهر الأخيرة.

الارتفاع الكبير في ثروته العام الماضي جاء نتيجة مكاسب قوية من بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

الهبوط الأخير في قيمتها أدى مباشرة إلى انخفاض صافي الثروة بمقدار 1.1 مليار دولار خلال شهرين.

تصنيف ترامب على قوائم الأثرياء عالميًا

وفقًا لتصنيف فوربس العالمي، يحتل ترامب المرتبة 473 بين أغنى أغنياء العالم، ويُنظر إلى استثماراته في الإعلام والعملات الرقمية على أنها من العوامل الأكثر تقلبًا في تحديد ثروته مقارنةً بالأسهم التقليدية للشركات الكبرى.