نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف الدراسة غدًا في 324 مدرسة بالقاهرة بسبب انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي في جميع المدارس غير المستخدمة كلجان انتخابية، مشددة على أن العملية التعليمية ستسير وفق الجداول المقررة دون أي تعطيل.

وأضافت أبوكيلة أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين خلال فترة الانتخابات، مع متابعة دقيقة لسير الدراسة.

عدد المدارس المخصصة كلجان انتخابية

أوضحت وكيل أول الوزارة أن عدد المدارس المخصصة لاستخدامها كلجان انتخابية يبلغ 324 مدرسة على مستوى محافظة القاهرة.

وأضافت أن باقي المدارس ستواصل العملية التعليمية بصورة طبيعية، مؤكدة أن الطلاب في المدارس غير المخصصة للانتخابات سيواصلون حضورهم اليوم الدراسي بشكل منتظم.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات والدراسة

وأشارت مدير المديرية إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة:

جاهزية اللجان الانتخابية المخصصة.

انتظام الدراسة في المدارس غير المستخدمة كلجان.

توفير مناخ تربوي آمن ومناسب للطلاب والمعلمين خلال فترة الانتخابات.

وأوضحت أن الغرفة تتلقى تقارير مستمرة لضمان سير العملية التعليمية وفق الخطة المقررة، مع تقديم الدعم الفوري لأي طارئ قد يحدث خلال اليوم.

توجيهات للمدارس

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرى الإدارات التعليمية وقيادات المدارس إلى:

متابعة الانضباط في اليوم الدراسي.

الالتزام بالجدول الدراسي الرسمي.

التأكد من استمرار الشرح والأنشطة التعليمية.

ضمان عدم تأثر الطلاب بأي مناسبات أو فعاليات وطنية بما فيها الانتخابات.

وأكدت أبوكيلة أن المدرسة ستظل دائمًا مكانًا للتعليم والتربية، مهما تزامنت مع فعاليات أو مناسبات وطنية، وأن المحافظة حريصة على توفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة لجميع الطلاب.