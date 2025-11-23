نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تشارك في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ( اليونيدو ) بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البئية، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأخوية المصرية السعودية تطورا متلاحقا، كما أن التعاون مع اليونيدو يحظي باهتمام متزايد من قبل الدولة المصرية، وذلك في اطار الحرص على تنمية القطاع الصناعي في مصر باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية ان منظمة اليونيدو تقوم بتنفيذ ٢١ مشروعا حاليًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، وذلك في مجالات عدة، منها، تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسور، تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر، تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولا سيما معالجة التحديات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، فضلا عن المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة في مجال الصناعة.