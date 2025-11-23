نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: الدراسة منتظمة في جميع المدارس رغم تخصيص 324 مدرسة كلجان انتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استمرار الدراسة بشكل منتظم في جميع مدارس المحافظة، مشددة على أن العملية التعليمية تسير وفق الجداول المقررة دون أي تعطيل، مع الحرص على توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين خلال فترة الانتخابات.

وأوضحت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، مدير المديرية، أن عدد المدارس المخصصة كلجان انتخابية يبلغ ٣٢٤ مدرسة فقط على مستوى القاهرة، بينما تستمر الدراسة في باقي المدارس بصورة طبيعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان عدم تأثر الطلاب بسير العملية الانتخابية.

وأضافت مدير المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية اللجان الانتخابية، وفي الوقت نفسه تتابع انتظام الدراسة، بما يضمن مناخًا تربويًا مناسبًا للطلاب.

وأكدت على أهمية متابعة الانضباط والالتزام بالجدول الدراسي داخل المدارس، والاطمئنان على سير الشرح والأنشطة، مؤكدة أن المدرسة ستظل دائمًا مكانًا للتعليم والتربية مهما تزامنت معها مناسبات أو فعاليات وطنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مصلحة أبنائنا الطلاب تظل أولوية قصوى للمديرية، وأن جميع الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استكمال العملية التعليمية وضمان نجاح الانتخابات في الوقت ذاته.