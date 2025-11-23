نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم بمحافظة الجيزة اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وسط استعدادات مكثفة من الإدارات والمدارس لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

وبدأ طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية، أداء الامتحانات اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وشهدت المدارس انتظامًا ملحوظًا للطلاب داخل اللجان منذ الساعات الأولى، حيث حرصت الإدارات المدرسية على تهيئة الفصول وتوفير الانضباط الكامل داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على منع دخول الهواتف المحمولة وضمان وضوح الورقة الامتحانية لكافة الطلاب.

كما وجهت المديرية بمتابعة دقيقة لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية لرصد أي معوقات والعمل الفوري على حلها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات شهر نوفمبر تأتي في إطار منظومة التقييم الشهري الهادفة لقياس مستوى استيعاب الطلاب للمواد التي تم تدريسها خلال الأسابيع الماضية، بما يتماشى مع الخطة العامة للوزارة في تطبيق التقييم المستمر ودعم مهارات الطلاب في الفهم والتحليل.

وأوضحت المديرية أن الامتحانات تُعقد داخل اليوم الدراسي دون تعطيل الحصص، مع التزام المدارس بتطبيق نماذج متعددة للأسئلة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتستمر اختبارات شهر نوفمبر بمحافظة الجيزة على مدار الأسبوع الجاري، حيث يؤدي الطلاب غدًا باقي المواد وفق الجداول المحددة بكل إدارة تعليمية، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية الامتحانية في جميع مدارس المحافظة.