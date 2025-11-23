أخبار مصرية

وزيرة التضامن الإجتماعي تصل الوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات التنموية

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد إلى محافظة الوادي الجديد، حيث كان في استقبالها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمطار الخارجة.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من المشروعات التنموية التابعة للوزارة بالمحافظة.

وتتضمن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو، يعقب ذلك تفقد مشروع وقف الخير التابع لإحدى الجمعيات الخيرية شمال قرية المنيرة، يليه تفقد مجمع المصالح الحكومية الذكية.

ويعد مشروع واحة النخيل الذي تزوره وزيرة التضامن الاجتماعي  مشروعا زراعيا تنمويا على مساحة 200 فدان في مدينة الخارجة، حيث تجرى زراعة المرحلة الرابعة بالمشروع، كصدقة جارية طويلة العمر تدعم قطاعات التنمية والتطوير والزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل للشباب.

كما يتم صرف العائد الإنتاجي في مشروعات الصدقة الجارية ومنها تجهيز العرائس وجلسات الغسيل الكلوي وشراء الأجهزة الطبية وكفالات علاج المرضى.

