وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بأداء الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج "دولة التلاوة"

أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالأداء المهني المتميز للإعلامية آية عبد الرحمن في تقديم برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدة أن اختيارها يعكس توجهًا وطنيًا يعتمد على الكفاءة والمهنية في إدارة البرامج الدينية والثقافية.

وقالت الوزيرة إن آية عبد الرحمن قدّمت نموذجًا مشرفا للإعلامية المصرية القادرة على إدارة محتوى ديني رفيع المستوى بأسلوب رصين يليق بمكانة مصر وريادتها في مجال التلاوة وفنون التجويد. وأضافت أن البرنامج، الذي يعد أحد أبرز المنصات المعنية باكتشاف المواهب في قراءة القرآن الكريم، يحتاج إلى مقدّم محترف يمتلك القدرة على إدارة مسابقات دقيقة وفورمات عالمي، وهو ما نجحت فيه آية بكفاءة واضحة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجدل الذي أثير حول استبدال مقدمة البرنامج بسبب النوع الاجتماعي لا يعبر عن روح المجتمع المصري الذي يقدّر الكفاءة والقدرة المهنية، مشيرة إلى أن وجود إعلامية ناجحة في مقدمة برنامج ديني بهذا الحجم يمثل رسالة قوة ناعمة تظهر للعالم مكانة المرأة المصرية ودورها في صون التراث الديني والثقافي.

وتابعت الوزيرة أن تاريخ الإعلام المصري زاخر بنماذج رائدة في هذا المجال، من بينهن الدكتورة هاجر سعد الدين، أول سيدة ترأس إذاعة القرآن الكريم، والإعلامية كاريمان حمزة التي تعد من رواد البرامج الدينية التلفزيونية. كما ذكّرت بأن مصر عرفت قرّة نساء متميزات في التلاوة منذ بدايات القرن العشرين مثل الشيخة منيرة عبده والشيخة كريمة العدلية.

ودعت وزيرة التضامن إلى دراسة تخصيص مسار مستقل للسيدات والفتيات داخل برنامج «دولة التلاوة»، باعتباره خطوة تستعيد تراث “الشيخات” وتفتح المجال أمام طاقات جديدة من المواهب القرآنية، مشددة على أن معيار التفوق يجب أن يظل هو جودة الأداء وإتقان التلاوة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي تصريحها بالتأكيد على دعمها الكامل لاختيار الإعلامية آية عبد الرحمن، معتبرة أن القرار يحسب لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الذي وضع المهنية والكفاءة في مقدمة الاعتبارات.

