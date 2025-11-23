العالم اليوم - "الزر السري".. كيف اخترقت حماس دبابات ميركافا الإسرائيلية؟

انتم الان تتابعون خبر "الزر السري".. كيف اخترقت حماس دبابات ميركافا الإسرائيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:00 مساءً - كشفت تحقيقات للجيش الإسرائيلي أن عناصر من حماس تمكنوا من تعطيل دبابات "ميركافا مارك 4" على الحدود مع غزة في هجوم 7 أكتوبر 2023، باستخدام "زر سري" يعرفه عادة أفراد الطاقم فقط.

وأوضحت التحقيقات، وفق موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز"، أن حماس حصلت على هذه المعلومات الحساسة عبر متابعة دقيقة لمحتوى الجنود على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن "حماس جمعت معلومات استخباراتية عن الدبابات على مدى سنوات، شملت صورا ومقاطع فيديو، من النقاط العسكرية وقواعد التدريب، بما في ذلك مقاطع تعليمية للجنود أثناء عمليات تشغيل الدبابة".

وأوضح أنه "رغم أن بعض هذه المواد كانت تبدو عادية، فإن حماس جمعتها لتشكيل صورة دقيقة عن الأنظمة المدرعة".

واستنادا إلى هذه المعلومات، أنشأت حماس برنامج تدريب متقدما لعناصر النخبة وتدريبهم كـ"أفراد طاقم دبابة"، شمل استخدام نماذج كاملة الحجم من "ميركافا" تحاكي عمل الدبابة الحقيقية، بهدف تمكينهم من السيطرة عليها وقيادتها داخل غزة إذا لزم الأمر.

ورغم أن خطة الاستيلاء على الدبابات لم تنفذ أثناء الهجوم، فإن الآليات التي تم تعطيلها باستخدام "الزر السري" لم تتمكن من المشاركة في القتال.

وأكدت التحقيقات أن حماس كانت على دراية بالرموز الداخلية للنقاط العسكرية، والتفاصيل الفنية للدبابات، ونقاط ضعف الحواجز الأمنية، مستفيدة من ضعف الإجراءات الأمنية ومشاركة المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.