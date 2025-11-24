«الــفجــر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي

أحمد جودة - القاهرة - دوت الخليج تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي

شارَك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية". واستعرض مدبولي رؤية مصر تجاه الأمن الإقليمي، وإصلاح النظام الدولي، وتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدًا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء في القمة السابعة



• أشار إلى أن الأزمات المتتالية أثبتت أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضًا.

• شدد على أن بناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

• أكد تقدير مصر لجمهورية أنجولا لقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقي واستضافتها للقمة.

• أشار إلى التقدم الذي حققه الاتحاد الأفريقي في هيكل السلم والأمن بدعم من الاتحاد الأوروبي.

• لفت إلى أن النزاعات المتعددة في إفريقيا ما تزال التحدي الأكبر الذي يعيق تحقيق التنمية وفق أجندة 2063.

• شدد على أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

• دعا إلى تبني مقاربة شاملة تعالج جذور النزاعات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة.

• أكد أهمية تفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وخاصة عبر مركز الاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه القاهرة.

• شدد على ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف ليكون أكثر استجابة للتحديات، مع وضع إفريقيا في صدارة الأطراف الفاعلة.

• جدد التزام مصر بالموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن.

• دعا الشركاء الأوروبيين لدعم إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية.

• استعرض جهود مصر في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الحل السياسي في السودان، ومسار التسوية الليبية الليبية.

• أكد دعم مصر لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب في الساحل.

• أدان الانتهاكات غير الإنسانية بمدينة الفاشر السودانية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وصون مؤسساته.

• شدد على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر تهدد استقرار الدول.

• أكد استمرار دعم مصر لكل الجهود الهادفة لحفظ أمن واستقرار القارة وبناء نظام دولي أكثر عدلًا.

• أعلن استعداد مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع الشركاء الأوروبيين في الدول الأفريقية.

• أشار إلى تعزيز التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز النيباد للتكيف مع المناخ.

• أكد اعتزاز مصر باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية باعتبارها نموذجًا للتكامل بين القارتين في مجالات التنمية والسلام.