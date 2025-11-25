نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: غزة والضفة والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا يعد أساسا لدولة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية قد يشكلون كيانا واحدا يعد أساسا لدولة فلسطينية مستقبلية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في برلين.

وقال فاديفول: "من الواضح بالنسبة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل معًا وحدة هي الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية".

كما شدد على أن الحكومة الألمانية لا تزال تسعى لتحقيق هذه الغاية، لكن عبر التفاوض كوسيلةٍ أساسية.

يذكر أن فاديفول دعا إلى "البدء فورًا بمفاوضات جادة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن "إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا".