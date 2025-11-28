عاجل- لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد تشييد جدارين داخل حدوده

أحمد جودة - القاهرة - لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد تشييد جدارين داخل حدوده

قدمت الدولة اللبنانية شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على قيام إسرائيل ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة اعتبرتها بيروت اعتداءً واضحًا على سيادتها. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخبر مؤكدة أن لبنان طالب بتحرك دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات.

احتجاج لبناني على خرق السيادة

أكدت السلطات اللبنانية في شكواها أن قيام إسرائيل بتشييد الجدارين يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي، وللقرارات الأممية التي تنظم الحدود بين الجانبين. وشددت بيروت على ضرورة احترام الخط الأزرق وعدم تجاوزه بأي أعمال إنشائية أو عسكرية.

مطالبة مجلس الأمن بتحرك عاجل

طالبت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وسريعة لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاستقرار على الحدود الجنوبية، وقد يُدخل المنطقة في توترات جديدة.

دعوات دولية لمراقبة الانتهاكات

كما دعت بيروت المجتمع الدولي إلى متابعة ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل دقيق، وتطبيق الآليات الخاصة بحفظ الأمن، مع تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية أي تصعيد قد ينجم عن هذه الخروقات.