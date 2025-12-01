وزير الدفاع: مصر حذرت مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 12:33 مساءً - أكد الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول.

وفيما يلي نص كلمة الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ضيوف مصر الأعزاء، وزراء الدفاع، رؤساء الأركان، رؤساء الوفود والوفود المشاركة، الشركات العارضة، الحضور الكريم.. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً على أرض مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان، الأرض التي كتبت مجدها بحضارة تمتد جذورها عبر آلاف السنين، وعاش بين أهلها الأنبياء، وتجلى عليها رب العزة، وقال في كتابه العزيز: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).

الحضور الكريم، من دواعي الفخر أن نلتقي اليوم في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، الذي أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة.

وتأتي تلك النسخة في ظل ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة وصراعات متشابكة، مما يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجباً لا يحتمل التهاون.

وبات العالم يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة التي جاءت على لسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل، الذي أكدت عليه مصر عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني.

السيدات والسادة، إن امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي، فالدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها، والقوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر.

ضيوف مصر الكرام، شهدنا ميلاداً جديداً للتاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير، شاهداً على عظمة مصر وجسراً يربط بين الماضي المجيد والحاضر الزاهر والمستقبل الواعد. واليوم، تقدم مصر صورة من صور قوتها الحديثة خلال النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية، ويؤكد حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدرتها العسكرية بما يدعم أمنها القومي.

إن ما ستشاهدونه هو نتاج تعاون مشترك وخلاصة عمل دؤوب مع كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وتجسد حرصنا على تعزيز أطر الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

سيادة الرئيس، خالص الشكر والتقدير لدعمكم المتواصل وحرصكم الدائم على تعزيز قدرات القوات المسلحة لاستكمال عملية التحديث ورفع الكفاءة القتالية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومد جسور التعاون عبر التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع العديد من دول العالم.

في نهاية كلمتي، أجدد الترحيب بكم في مصر ضيوفاً أعزاء، كما أتطلع معكم أن يكون معرضنا اليوم منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، متمنين لكم ولأوطانكم الشقيقة والصديقة كل التوفيق ولقواتكم المسلحة كل تقدم وازدهار.. شكرا لكم جميعا حفظ الله مصر شعبا وجيشا وكافة شعوب الإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".